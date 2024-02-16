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Resmi Gazete'de yayımlandı! 9 kişinin malvarlığının dondurulması kararı kaldırıldı

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9 kişi hakkında malvarlığı dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda bu kişilerin isim listesi de yer aldı.

Resmi Gazete'de bazı kişiler hakkında malvarlığın dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin karar yayımlandı.

"MAKUL SEBEPLER ORTADAN KALKTI"

Buna göre, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 3 fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin ortadan kalkması sebebiyle 9 kişi hakkında verilen malvarlığı dondurulması kararı kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 9 kişinin malvarlığının dondurulması kararı kaldırıldı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

itunes parax:

demekki hepsi diyetini odemis :) ne demisler bal tutan barnagini yalar

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