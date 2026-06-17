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430 mülki idare amirinin görev yeri yeniden belirlendi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 430 mülki idare amirinin liyakat ve kıdem esas alınarak atandığını duyurdu. Kaymakam ve vali yardımcıları arasında çok sayıda görev değişikliği yapıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 430 mülki idare amirinin görev yerlerinin yeniden belirlendiğini bildirdi.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle, İçişleri Bakanlığına ait Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandığını belirtti.

Kararla, bulundukları görev yerlerinde hizmet sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeret durumları doğrultusunda değerlendirmeye alınan bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan toplam 430 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat, kıdem, hizmet gerekleri ve kurumsal ihtiyaçlar esas alınarak yeniden belirlendiğini açıklayan Çiftçi, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda, taşra teşkilatımızda görev yapan 15 mülki idare amirinden 11'i kaymakam, 4'ü vali yardımcısı olmak üzere merkez teşkilatımızdaki görevlere atanmıştır. Ayrıca 208 mülki idare amirimiz kaymakamlıktan kaymakamlığa, 82'si kaymakamlıktan vali yardımcılığına, 74'ü vali yardımcılığından vali yardımcılığına, 32'si ise vali yardımcılığından kaymakamlığa atanmıştır. Bunun yanında İstanbul'da 5, Ankara'da 4 ve İzmir'de 6 Kaymakamımızın görev yerleri değiştirilmiştir. Ayrıca, 6'sı il, 7'si ilçe kayyımı olarak görev yapan 13 mülki idare amirimizden, ilçe kayyımı olarak görev yapan 4 mülki idare amirimiz, görev süreleri boyunca ortaya koydukları başarılı hizmetler doğrultusunda talepleri ve kıdemlerine uygun görevlere atanmış, yerlerine ise yine kıdemli ve başarılı mülki idare amirlerimiz görevlendirilmiştir."

Bakan Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda, milletimize en yakın devlet temsilcileri olan mülki idare amirlerimizin bilgi, birikim ve tecrübeleriyle şehirlerimize ve aziz milletimize hizmet etmeyi aynı kararlılıkla sürdüreceklerine yürekten inanıyorum. Kararnamemizin, mülki idare amirlerimize, kıymetli ailelerine, görev yapacakları şehirlerimize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim, üstlendikleri bu önemli vazifelerde kendilerine muvaffakiyetler nasip eylesin." ifadelerine yer verdi.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 16 Haziran 2026 tarihli ve 2026/148 sayılı kararla Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Başer'in ataması yapıldı.

Kararla, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Çiftçiler, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tekin Dundar getirildi.

Ayrıca, Önder Can'ın Uşak Vali Yardımcısı iken 27 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/205 sayılı karar ile Nevşehir Vali Yardımcılığına atanmasına dair hüküm iptal edildi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
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