Resim tutkusu zorlu tedavi sürecinde en büyük gücü oldu

Kayseri'de 2 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 26 yaşındaki Dilan Çalışkan, çocukluk tutkusu resimle yeniden hayata tutundu.

İki yıl önce kentte bir otomobilin çarpması sonucu Çalışkan'ın sol omzu, beli ve kalçası kırıldı, sol koluna da 13 platin takıldı.

Tedavi sürecinde sadece sağ elini kullanabilmesine rağmen resimden vazgeçmeyen Çalışkan, kazanın yaralarını resim çizerek sardı.

Bir hastanenin palyatif bölümünde tıbbi sekreter olarak görev yapan Çalışkan, çocukluğundan beri hayalini kurduğu sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.

Çalışkan ve kız kardeşi İrem Kılıçer'in soyut ve realist eserlerinin yer aldığı sergi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyükşehir Sanat Galerisi'nde açıldı.

Dilan Çalışkan, AA muhabirine, 4 yaşından bu yana çizim yaptığını belirterek, resimle ilgili bir eğitim almadığını ancak ailesinin de desteğiyle yıllardır resimle iç içe olduğunu söyledi.

Duygularını resimle ve kullandığı renklerle ifade ettiğini anlatan Çalışkan, "Çok canlı renkler kullandığımda o gün çok mutluyumdur. Siyah ağırlıklı çalışıyorsam da keyfim yerinde değildir, bir şey yaşamışımdır. Onlar da tuvale yansıyor." dedi.

Çalışkan, aralarında 6 yaş bulunan kız kardeşinin de kendisiyle resim yaptığını ifade ederek, yıllardır bir sergi açma hayali kurduklarını dile getirdi.

"Kazadan sonra 'Ya sergi açmadan ölseydim' diye düşündüm"

İki yıl önce trafik kazası geçirdiğini belirten Çalışkan, şöyle konuştu:

"Sol omzum, belim, kalçam kırıktı. Sadece sağ elimi oynatabiliyordum. Herkes beni görmeye gelince şaşırıyordu, 'O kadar sıkıntıya rağmen nasıl böyle gülebiliyorsun' diyorlardı. Ben de 'Sağ kolum sağlam ve resim çizmeye devam edebileceğim' diyordum. O kadar büyük bir tutkum vardı. Kendi başıma kalkamıyordum, destek alıyordum. Ona rağmen yattığım yerden bile çizmeye devam ediyordum. Kazadan sonra 'Ya sergi açmadan ölseydim' diye düşündüm. İyileşme sürecim zor oldu. Omzumda 13 platin var. Şu an bile hala sıkıntısını yaşıyorum. Görünüşte, hareketlerimde bir sıkıntı yok ama zorluğunu yaşıyorum."

Çalışkan, Büyükşehir Belediyesinin sunduğu imkan sayesinde yaptığı resimleri ücretsiz sanatseverlerle buluşturduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Dilan'ın 20 yaşındaki üniversite mezunu kardeşi İrem Kılıçer de ablasını örnek aldığını ve çocukluğundan bu yana resim çizdiğini söyledi.

Sergi açmayı ablasıyla hayal ettiklerini anlatan Kılıçer, "Bize çok yardımcı oldular, hayal ettiğimden bile güzel oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA