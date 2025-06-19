Renklerle Dönüşen Dünya Etkinliği Trabzon'da Düzenlendi

Renklerle Dönüşen Dünya Etkinliği Trabzon'da Düzenlendi
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Trabzon'da Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Renklerle Dönüşen Dünya: Sıfır Atık Sanat Etkinliği ve Çocuklarla Sıfır Atık Şenliği'nde, çocuklara sıfır atık bilinci aşılanmaya çalışıldı. KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi'nin BlackNETs projesi de tanıtıldı.

Trabzon'da Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, "Renklerle Dönüşen Dünya: Sıfır Atık Sanat Etkinliği ve Çocuklarla Sıfır Atık Şenliği" düzenlendi.

Ortahisar Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğünce Boztepe Volkan Konak seyir terasında organize edilen şenlikte, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi'nin denizlerdeki hayalet ağ sorununu çözmek için yürüttüğü Avrupa Birliği destekli BlackNETs projesinin tanıtım standı da yer aldı.

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Özer İskender, çocuklara sıfır atık bilincini yerleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Etkinliğin çevre ve deniz kirliliğinin azaltılmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlendiğini belirten KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Erüz, Avrupa Birliği'nin Karadeniz'in iyileştirilmesi için vermiş olduğu desteklerden birisi olan BlackNETs projesiyle hem kara hem de deniz kirliliğinin azaltılması konusunda açtıkları stantta bilgi aktarımı yaptıklarını dile getirdi.

Karaların ve denizlerin kirlenmesini önlemeyi hedeflediklerini vurgulayan Erüz, şunları kaydetti:

"BlackNETs projesi kapsamında Karadeniz'deki hayalet ağların denizdeki canlıları yok etmesiyle ilgili sorunu halka anlatmak bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve mümkün olabildiğince bu hayalet ağları denizden geri toplayarak kirliliği azaltmayı amaçlıyoruz. Sadece hayalet ağlar değil aynı zamanda üniversite olarak deniz çöpleri dediğimiz yukarılarda bir şekilde oluşup denize taşınan atıkların azaltılması için mücadele ediyoruz."

Şenlik kapsamında, çocuklar ve gençler kentin çeşitli tarihi ve turistik mekanlarının çizimini yaptı, geri dönüşümden elde edilen ürünlerinin yer aldığı stantlar gezildi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
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