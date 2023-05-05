Rengarenk çiçekler ilkbaharla birlikte tezgahları süslüyor

TOKAT - Tokat'ta, ilkbaharla birlikte tezgahları süsleyen rengarenk çiçekler görenleri cezbediyor.

İlkbaharın gelmesiyle birlikte üretimleri tamamlanarak satışa sunulan saksı çiçekleri yoğun ilgi görüyor. Onlarca çeşit çiçek, rengarenk görüntüsü ile dikkat çekiyor. İlkbaharla birlikte evlerinin bahçesini, balkonunu süslemek isteyenler çiçeklere talep gösteriyor. Satışların da yüksek olması üreticinin yüzünü güldürüyor. Saksılı çiçeklerde en çok ilgiyi Yıldız Çiçeği görürken, minyatür Güller ikinci sırada yer alıyor.

"Geçtiğimiz yıla oranla 4 kat daha fazla satıyoruz"

İşletme sahibi Halil Güneş, satışların yüksek olduğu belirterek "Pandemi ilk başladığında satışlar çok güzeldi, geçtiğimiz yıl ise çok kötü bir sezon geçirdik. Bu yıl ise çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıla oranla 4 kat daha fazla satıyoruz. Geçtiğimiz yıllara göreyse fiyatlar bir buçuk kata arttı. En çok Yıldız çiçeğini daha çok satıyorum. Minyatür güller çok satılıyor. Sardunya ve Ceylan gibi çiçekleri daha çok satıyorum. Evde bahçeye hitap edecekleri daha çok satıyorum diyebilirim. Bunun yanında Çalı gülü onlardan da çok satıyoruz. Baharın gelmesiyle tezgahlar doldu, burada 200'ün üzerinde çeşidimiz oldu. Bir çiçek almak için gelen burada aradığını bulur" dedi.