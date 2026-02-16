TOGÜ Rektörü Yılmaz, üniversite hastanesini ziyaret etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversite hastanesini ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite hastanesinde her sabah sürdürülen çorba dağıtımına Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz da katıldı. Sabah saat 07.00'de başlayan uygulamada Rektör Yılmaz, polikliniklere gelen hasta ve hasta yakınlarına çorba ikram ederken servis ve polikliniklerini de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bir süredir düzenli olarak devam eden çorba dağıtımından, yalnızca hasta ve refakatçiler değil herkes yararlanabiliyor. Sabahın erken saatlerinde sunulan ikram, hem hastane ortamında bulunanlara moral veriyor hem de sosyal dayanışma örneği olarak dikkat çekiyor.

Uygulamaya katılan Yılmaz, "Üniversite hastanemiz yalnızca sağlık hizmeti sunan bir kurum değil, aynı zamanda dayanışmanın ve paylaşmanın da merkezi. Sabahın erken saatlerinde bir tas çorbayla hastalarımıza, yakınlarına ve vatandaşlarımıza destek olmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu ve benzeri uygulamaları sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çorba dağıtımının ardından Yılmaz, hastane servislerini gezerek tedavi gören hastaları ve yakınlarını ziyaret etti. Hastalarla yakından ilgilenen Yılmaz, hastaların sağlık durumları hakkında bilgi alıp geçmiş olsun dileklerini ileterek moral verdi.