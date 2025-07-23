Rektör Yılmaz Özbekistan'da Akademik İş Birliği İçin Ziyarette Bulundu

Rektör Yılmaz Özbekistan'da Akademik İş Birliği İçin Ziyarette Bulundu
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesini ziyaret ederek akademik iş birliği ve ortaklık fırsatlarını değerlendirdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesine ziyaret gerçekleştirdi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yılmaz, akademik iş birliğini güçlendirmek ve yeni ortaklık fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesini ziyaret etti.

Rektör Yılmaz'a ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Temür, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpaslan Demir eşlik etti.

Ziyaretin sonunda Yılmaz, Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesinin anı defterini imzalayarak, misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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