Haberler

TOGÜ Rektörü Yılmaz, öğrencilerle kantinde buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Fen Edebiyat Fakültesi kantininde öğrencilerle bir araya gelerek eğitim, sosyal alanlar ve kampüs yaşamı hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğrencilerle kantinde buluştu.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yılmaz, kantin sohbetleri kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi kantininde öğrencilerle bir araya geldi.

Buluşma boyunca eğitim olanakları, sosyal alanlar, akademik süreçler ve kampüs yaşamına ilişkin beklentiler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Buluşma sırasında öğrencilerin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Yılmaz, üniversite yönetimi ile öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Öğrenciler ise kendileriyle doğrudan temas kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sıcak ve samimi atmosferde geçen buluşma, karşılıklı fikir alışverişi ve iyi dileklerle sona erdi.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğrencilerle buluşmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış

Kayseri'de vahşet! Önce katletti sonra "Kızını kestim, gel al" dedi
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir

Yarın Galatasaray tarihine geçebilir
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar