TOGÜ Rektörü Yılmaz, öğrencilerle kantinde buluştu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğrencilerle kantinde buluştu.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yılmaz, kantin sohbetleri kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi kantininde öğrencilerle bir araya geldi.

Buluşma boyunca eğitim olanakları, sosyal alanlar, akademik süreçler ve kampüs yaşamına ilişkin beklentiler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Buluşma sırasında öğrencilerin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Yılmaz, üniversite yönetimi ile öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Öğrenciler ise kendileriyle doğrudan temas kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sıcak ve samimi atmosferde geçen buluşma, karşılıklı fikir alışverişi ve iyi dileklerle sona erdi.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğrencilerle buluşmaya devam edeceklerini ifade etti.