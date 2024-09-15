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Rektör Özcoşar, AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'yu Ziyaret Etti

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Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu'yu ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu'yu ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Özcoşar, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Mehmet Uncu ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Uncu, ziyaretlerinden dolayı Rektör Özcoşar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel

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