Rektör Kelleş, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünü Ziyaret Etti

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü idareci ve öğrencilerini ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Kelleş, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul eden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünü ziyaret etti.

Bölüm akademik kadrosu ve öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Kelleş, eğitim süreci hakkında bilgi aldı.

Kelleş, daha sonra öğrencilerle sohbet ederek onların sorunlarını dinleyip üniversite hakkında bilgi verdi.