Rektör Alma, Uluslararası Öğrencilerle İftarda Bir Araya Geldi

Programda Rektör Alma'ya Öğrenci Dekanı Hakan Güngör, akademik ve idari personeller eşlik etti.

Program kapsamında öğrencilerle eğitim durumları, hedefleri ve kültürel zenginlikler hakkında bir sohbet eden Rektör Alma, öğrencilerin ihtiyaç ve taleplerini de dinledi.

Misafir öğrenciler için daha uygun şartlar ve yeni imkânlar oluşturmaya çalışacaklarını belirten Prof. Dr. Alma, ayrıca öğrencilere çok çalışmaları konusunda da tavsiyelerde bulundu.

İftar sofralarının önemine de dikkat çeken Rektör Alma, "Ramazan ayı bereketi, rahmeti ve güzellikleri paylaştığımız bir aydır. Farklı ülkelerden yüzlerce öğrencimizle buradan tüm dünyaya güzel bir birlik ve beraberlik mesajı veriyoruz." diye konuştu.

"Uluslararası Öğrenciler İle İlgili Ciddi Çalışmalar Yaptık"

İftar yemeği sonrasında misafir öğrencilerle ilgili bilgilendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, göreve başladığı 2017 yılından bugüne uluslararası öğrenciler konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek şunları kaydetti;

"Göreve başladığımızda Üniversitemizde dört veya beş misafir öğrencimiz vardı. Yaptığımız çalışmalarla birlikte öğrenci sayımızda ciddi artışlar oldu. Bu, gurur ve memnuniyet verici bir durum. Üniversitemiz eğitim-öğretim kalitesi, donanım, altyapı ve kampüs hayatı gibi konularda öğrencilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek hizmetleri sunuyor. Üniversite olarak uluslararası öğrencilerimize her türlü konuda destek olmaya ve üniversitemizin bu öğrencilerimize sunacağı fırsatları her geçen gün artırmaya gayret ediyoruz."

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