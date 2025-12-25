Haberler

Regaip Kandili, İstanbul'daki camilerde dualarla idrak edildi

Regaip Kandili, İstanbul'daki camilerde dualarla idrak edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İslam aleminde rahmeti ve bereketi simgeleyen Regaip Kandili dolayısıyla camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Vatandaşlar camileri doldurdu, çeşitli ikramlarla birlikte zikir ve dualar gerçekleştirildi.

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili kapsamında camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kandil dolayısıyla başta Eyüp Sultan, Sultanahmet, Süleymaniye, Büyük Çamlıca, Büyük Piyalepaşa ve Fatih Camisi'ni dolduran vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen kandil programı yağışlı havaya rağmen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Akşam namazı öncesinde camiye gelen vatandaşlar önce Hazreti Peygamber'in Mihmandarı Ebu Eyyub el-Ensari'nin türbesini ziyaret etti.

Camide, akşam namazını eda eden vatandaşlar, hep bir ağızdan ilahiler okudu.

Vatandaşlar, camide okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Programın çıkışında lokum ve şeker ikram edildi.

Cami çıkışında kavurma ve pilav ikramı

İstanbul Müftülüğünce Beyoğlu'ndaki Büyük Piyalepaşa Camisi'nde de program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda zor durumda olan ve zulüm gören Müslümanlar için dualar edildi.

Yatsı namazının ardından cami çıkışında Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesince kavurma ve pilav dağıtıldı.

Süleymaniye Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Görevli hatip tarafından gecenin önemine ilişkin bilgiler verilen programın ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerince salep ikram edildi.

Sultanahmet Camisi'ndeki Regaip Kandili programına da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programda ilahiler seslendirildi, dualar edildi.

Büyük Çamlıca Camisi'nde de akşam namazı sonrasında program düzenlendi.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından namaz kılındı, cami avlusunda vatandaşlara lokum ikram edildi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
Futbolda FETÖ soruşturmasında 4 isim için karar

Futbolda FETÖ soruşturması! İfadelerinin ardından jet hızında karar
Eşinin kayıp ihbarı yaptığı genç kadının cesedi boş dairede bulundu

Boş daireye giren ev sahibi kan donduran manzarayla karşılaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
Toprak kaydı, işçiler göçük altında kaldı

Çalışma sırasında facia! Toprak kaydı, işçiler göçük altında kaldı
Restoranları akıllandıracak olay! On binlerce liralık ceza kesildi

Restoranları akıllandıracak olay! On binlerce liralık ceza kesildi
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

Vatandaşa at eti yedirmişler! Marka da üretildiği il de ifşa edildi
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti