Regaip Kandili, İstanbul'daki camilerde dualarla idrak edildi

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili kapsamında camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kandil dolayısıyla başta Eyüp Sultan, Sultanahmet, Süleymaniye, Büyük Çamlıca, Büyük Piyalepaşa ve Fatih Camisi'ni dolduran vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen kandil programı yağışlı havaya rağmen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Akşam namazı öncesinde camiye gelen vatandaşlar önce Hazreti Peygamber'in Mihmandarı Ebu Eyyub el-Ensari'nin türbesini ziyaret etti.

Camide, akşam namazını eda eden vatandaşlar, hep bir ağızdan ilahiler okudu.

Vatandaşlar, camide okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Programın çıkışında lokum ve şeker ikram edildi.

Cami çıkışında kavurma ve pilav ikramı

İstanbul Müftülüğünce Beyoğlu'ndaki Büyük Piyalepaşa Camisi'nde de program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda zor durumda olan ve zulüm gören Müslümanlar için dualar edildi.

Yatsı namazının ardından cami çıkışında Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesince kavurma ve pilav dağıtıldı.

Süleymaniye Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Görevli hatip tarafından gecenin önemine ilişkin bilgiler verilen programın ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerince salep ikram edildi.

Sultanahmet Camisi'ndeki Regaip Kandili programına da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programda ilahiler seslendirildi, dualar edildi.

Büyük Çamlıca Camisi'nde de akşam namazı sonrasında program düzenlendi.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından namaz kılındı, cami avlusunda vatandaşlara lokum ikram edildi.