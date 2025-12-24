Yarın Regaip Kandili

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili yarın idrak edilecek.

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'de savaşın yasaklandığı aylardan birinin de recep olduğunu hatırlattı.

Peygamberin belirli bir gün belirtmeden recep ayında oruç tuttuğuna dair rivayetlerin bulunduğunu aktaran Tiryaki, "Recep ayı, gerek manevi bir iklimin yaklaşması gerekse içerisinde Regaip ve Miraç gecelerini de barındırması sebebiyle Müslümanlar için şükür ve sevinç kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Üç ayların, Müslümanların inanç, ibadet, ahlak ve sosyal sorumluluk alanlarında bütüncül bir yenilenmeye yöneldiği müstesna bir dönem olduğunu vurgulayan Tiryaki, şunları kaydetti:

"Regaip gecesiyle başlayan üç aylar, ramazanın rahmet ikliminde kemale erer. Bu zaman dilimini en verimli şekilde değerlendirmek, düzenli ibadet, bilinçli tefekkür, ahlaki hassasiyet ve toplumsal dayanışmayı artırmayı gerektirir. Böylece üç aylar, takvayı merkezine alan bir hayatın inşası için güçlü bir zemin haline gelir."