Başkentte Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Ankara'da üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Beştepe Millet Camisi'nde yatsı namazının ardından düzenlenen Regaip Gecesi Özel Programı'nda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu'nun ilahiler okuduğu programda, salavat getirildi, dua edildi.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde de cemaatin yoğun katılımıyla kandil programı düzenlendi, dualar edildi.

Camilere gelen vatandaşlara, ikramda bulunuldu.