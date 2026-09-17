Refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü Metin Ede (32), yaşamını yitirdi.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü Metin Ede (32), yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde Bodrum-Turgutreis kara yolunda meydana geldi. Metin Ede'nin kontrolünü yitirdiği 48 AUT 829 plakalı motosiklet önce refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde motosiklet sürücüsü Ede'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı