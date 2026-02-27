Haberler

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in annesinin cenazesi defnedildi

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in annesi Bahtişah Özen, Bursa'da düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Cenaze namazına çok sayıda siyasetçi ve vatandaş katıldı.

Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in vefat eden annesi Bahtişah Özen'in cenazesi toprağa verildi.

Bursa'daki özel bir hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Bahtişah Özen'in (73) cenazesi, Ulu Cami'ye getirildi.

Burada AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, taziyeleri kabul etti.

Bahtişah Özen'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Ayhan Salman ve Osman Mestan, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Çavuşoğlu, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç
