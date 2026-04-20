Haberler

İsrail destekli silahlı çetelerin Gazze'ye düzenlediği saldırıda Filistinli bir kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun koruması altında silahlı çetelerin Gazze'nin Refah kentine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Çatışmalarda birçok İsrailli milisin de öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail destekli silahlı çetelerin İsrail ordusunun koruması altında Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentine düzenlediği saldırıda bir Filistinli kadın yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, silahlı çetelerin İsrail ordusunun koruması altında Refah kentinin kuzeybatısındaki Muaviye Camisi çevresine düzenlediği saldırıda Raşa Ebu Cezar (43) isimli Filistinli kadın hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı.

Çok sayıda araçla bölgeye saldırı düzenleyen İsrailli silahlı milisler, Filistinlilere rastgele ateş açtı.

İsrailli silahlı milisler ile saldırıya karşılık veren Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmada çok sayıda İsrailli milisin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun, İsrailli çete üyelerini korumak için insansız hava araçlarıyla Filistinli gruplara ateş açtığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Haziran 2025'te bazı milis gruplarını Hamas'a karşı silahlandırdıklarını itiraf etmişti.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılan ülkede korkulan oldu
İstanbullular diken üstünde! Çam kese tırtılı böyle görüntülendi

İstanbullular diken üstünde! Şehir merkezinde böyle görüntülendi
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi

Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi
Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılan ülkede korkulan oldu
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
İzmir'de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Genç doktorun yanarak can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı