Gazze'ye dönen Filistinli kadın, İsrail askerlerinin Refah Sınır Kapısı'nda uyguladığı baskıyı anlattı Açıklaması

Yaklaşık iki yıl aradan sonra dün ilk kez açılan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne dönen Filistinli kadın, dönüş sırasında İsrail ordusunun baskısına maruz kaldığını belirterek, yaşadıklarının sıradan bir geçiş olmadığını aksine Filistinlileri zorla göçe sevk etmeyi ve geri dönüşlerini engellemeyi amaçlayan kasıtlı bir uygulama olduğunu söyledi.

Sabah saatlerinde Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 9'u kadın, 3'ü çocuk 12 Filistinli Birleşmiş Milletlere (BM) ait araçların eşlik ettiği bir minibüsle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne ulaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Filistinli bir kadın, İsrail askerlerinin kendisini, annesi ve bir başka kadınla birlikte ağır bir sorguya tabi tuttuğunu anlattı.

Çocuklarından mahrum bırakmakla tehdit ettiler, işbirliği yapmaya zorladılar

Filistinli kadın, İsrail askerlerinin saatlerce gözlerini bağlayıp ellerini kelepçeledikten sonra, hiçbir şey bilmediklerini söyledikleri konularla ilgili sorguladıklarını, sorgu sırasında İsrailli yetkililerden birinin kendisini çocuklarından mahrum bırakmakla tehdit ettiğini ve İsrail lehine işbirliğine zorlamaya çalıştığını ifade etti.

"Bizimle göç konusunu konuştular. Geri dönmememiz için baskı yapıyorlardı. Gazze'yi sakinlerinden arındırmak istiyorlar. Bize Hamas'ı ve 7 Ekim 2023'te yaşananları sordular." diyen Filistinli kadın, askerlerin Gazze'ye dönen her kişi için yalnızca tek bir çanta giysi alınmasına izin verdiğini, bunun dışındaki hiçbir eşyanın geçişine müsaade edilmediğini söyledi.

İsrail askerleri oyuncaklara dahi el koydu

Filistinli kadın, İsrail askerlerinin gıda maddeleri, parfüm, kişisel eşyalar ve çocuk oyuncaklarına dahi el koyduğunu belirterek, bu uygulamaları "kasıtlı bir aşağılama" olarak nitelendirdi.

En acı anın, askerlerin, kızının oyuncağının Gazze'ye sokulmasına izin vermemesi olduğunu dile getiren Filistinli kadın, "Oyuncağı çocuğun elinden alarak 'Oyuncak yasak' dediler. Bu sahne herkesin kalbini kırdı." diye konuştu.

"Geri dönmemizi istemiyorlar"

İsrail askerlerinin vermek istediği mesajın açık olduğunu vurgulayan Filistinli kadın, "Geri dönmemizi istemiyorlar. Gazze'yi boşaltmak istiyorlar. Kimse göç etmemeli, kimse Gazze'nin dışına çıkmamalı." ifadelerini kullandı.

Yorgunluk içinde "Göçe hayır, göçe hayır." diyen Filistinli kadın, geçiş sırasında yaşadıkları acı, bitkinlik ve aşağılanmayı "ölüm gibi" diye nitelendirdi.

İsrail ve Mısır basınında yer alan haberlere göre, Refah Sınır Kapısı üzerinden bugün Mısır'dan Gazze'ye 50 Filistinlinin geçmesi bekleniyordu ancak şu ana kadar bölgeye yalnızca 12 Filistinli ulaşabildi.

Refah Sınır Kapısı, sınırlı geçişlere açıldı

İsrail'in saldırıları sonucu altyapısı tahrip edilen ve yaklaşık 21 aydır kapalı bulunan Refah Sınır Kapısı'ndan dün iki yönlü sınırlı geçişler başlamıştı.

Mısır merkezli "Kahire el-İhbariyye" televizyonu, Refah Sınır Kapısı'nın resmen faaliyete geçtiğini ve bugün 50 Filistinlinin Gazze'ye, 50 Filistinlinin ise Mısır'a geçmesinin beklendiğini aktarmıştı. İsrail basını ise günde 150 kişinin Gazze'den çıkışına, 50 kişinin de Gazze'ye geri dönüşüne izin verileceğini yazmıştı.

Gazze'ye giriş ve çıkış yapacak kişilere İsrail onayı alındıktan sonra izin verileceği belirtilmişti.

İsrail ve Mısır medyasına göre, Kahire ile Tel Aviv arasında Gazze'ye günlük giriş-çıkış yapacak Filistinlilerin sayısı konusunda anlaşmazlık bulunuyor. İsrail, Gazze'den çıkanların sayısının dönenlerden fazla olmasını isterken, Mısır bunun Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yol açabileceği endişesiyle bu talebe karşı çıkıyor.

Öte yandan İsrail, Gazze'deki ateşkes planının önemli bir parçasını oluşturan insani yardımların ve ağır iş makinelerinin bölgeye girişini halen engelliyor.