Haberler

Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ardından belirsizliğini koruyan Refah Sınır Kapısı'nın durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sınır kapısı, 2 yılın ardından 20 Ekim Pazartesi günü yeniden açılacak. Ancak İsrail, insani yardımların buradan Gazze'ye girişine izin vermeyecek. Sadece Mısır'daki Filistinliler sınır kapısı üzerinden Gazze'ye giriş yapabilecek.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. Ancak ateşkesin başlaması, Gazze'deki ölümcül koşulları sona erdirmedi. Bölgede gıda, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı sürerken, Filistinliler hâlâ açlıkla mücadele ediyor.

GAZZE'YE GİREN YARDIM KAMYONLARI ANLAŞMANIN YARISINDA AZ

Anlaşmaya göre Gazze Şeridi'ne her gün 600 kamyon insani yardım girmesi gerekiyor. Fakat şu anda bu sayı 300'ün altında kalıyor. Yetersiz yardımlar, hastanelerdeki ilaç eksikliğini ve temel yaşam malzemesi krizini derinleştiriyor.

REFAH SINIR KAPISI 2 YIL SONRA YENİDEN AÇILACAK

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, Refah Sınır Kapısı iki yılın ardından 20 Ekim Pazartesi günü yeniden açılacak. Mısır'da bulunan Filistinliler, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye giriş yapabilecek. Filistin'in Mısır Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Refah Sınır Kapısı Pazartesi günü açılacak. Mısır'daki Filistinlilerin Gazze'ye girmesine izin verilecek" denildi.

Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

YARDIMLAR GEÇEMEYECEK

Ancak Gazze'ye ulaşacak yardımların ise bu kapıdan değil, İsrail'in Mısır sınırında yer alan Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı üzerinden geçeceği bildirildi. Yardımların, İsrail tarafından yapılacak "güvenlik kontrolleri" sonrasında bölgeye gönderileceği açıklandı.

GAZZE'NİN DÜNYAYA AÇILAN TEK KAPISI

Refah, Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olma özelliğini taşıyor. Ancak İsrail, anlaşma kapsamında açılması gereken bu sınırı "lojistik sebepler" öne sürerek kapalı tutmaya devam ediyor. Bu durum, Gazze'deki milyonlarca sivilin hayatta kalma mücadelesini daha da zorlaştırıyor.

Haberler.com / Umut Halavart - Güncel
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıFatih Sultan Mehmed:

Su katılmamış ... üç noktayı isteyen istediği gibi doldurabilir.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

O kadar güçlüyüz ki İsrail izin vermeden yardım bile yapamıyoruz Müslümanlar olarak

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

ardında abd var abd ve batılılar olmasaydı defalarca silinirdi

yanıt4
yanıt4
Haber YorumlarıElazig Yasa:

Halit bey öyle güzel mantıklı bir cevap vermiş ki...Yani adam haklı beyler.. Aslında öyle güçlüyüz ki ABD ve Batı olmasaydı şimdiye kadar çoktaaaaan Gazze'ye yardım gemileri göndermiştik.. :)) Şuna adam gibi güçlü değiliz yapacak bir şey yok demek neden zor?? Aslında güçlü olan ne ABD ne batı. Kısaca İsrail.. Bak ABD yi de batıyı da elinde tesbih etmiş adamlar..

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMGk:

Refah sinir kapısı Mısır toprakları için de ama kontrolü İsrail de sende büyük devletsin ya Mısır

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuk Gökceoglu:

Yakın tarihte müslümanlar dahada birleşek inşaallah , kefere yaptığı bu zalimlikle müslümanları birleştiriyor. Bu zulümün çok fazlasını onlara yaşat yarabbi, dünyalarını daralt nefes alamasınlar, müslümanlara akıl ve güç ver yarabbi...

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun 'savcılara hakaret' davası düştü

İmamoğlu hakkında açılan dava düştü
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Vedat Muriqi, Sevilla'yı yıktı

İspanyol devini Vedat Muriqi yıktı
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
İmamoğlu'nun 'savcılara hakaret' davası düştü

İmamoğlu hakkında açılan dava düştü
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi ibra edildi

Dursun Özbek ve yönetimine ibra kararı
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.