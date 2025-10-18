Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. Ancak ateşkesin başlaması, Gazze'deki ölümcül koşulları sona erdirmedi. Bölgede gıda, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı sürerken, Filistinliler hâlâ açlıkla mücadele ediyor.

GAZZE'YE GİREN YARDIM KAMYONLARI ANLAŞMANIN YARISINDA AZ

Anlaşmaya göre Gazze Şeridi'ne her gün 600 kamyon insani yardım girmesi gerekiyor. Fakat şu anda bu sayı 300'ün altında kalıyor. Yetersiz yardımlar, hastanelerdeki ilaç eksikliğini ve temel yaşam malzemesi krizini derinleştiriyor.

REFAH SINIR KAPISI 2 YIL SONRA YENİDEN AÇILACAK

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, Refah Sınır Kapısı iki yılın ardından 20 Ekim Pazartesi günü yeniden açılacak. Mısır'da bulunan Filistinliler, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye giriş yapabilecek. Filistin'in Mısır Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Refah Sınır Kapısı Pazartesi günü açılacak. Mısır'daki Filistinlilerin Gazze'ye girmesine izin verilecek" denildi.

YARDIMLAR GEÇEMEYECEK

Ancak Gazze'ye ulaşacak yardımların ise bu kapıdan değil, İsrail'in Mısır sınırında yer alan Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı üzerinden geçeceği bildirildi. Yardımların, İsrail tarafından yapılacak "güvenlik kontrolleri" sonrasında bölgeye gönderileceği açıklandı.

GAZZE'NİN DÜNYAYA AÇILAN TEK KAPISI

Refah, Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olma özelliğini taşıyor. Ancak İsrail, anlaşma kapsamında açılması gereken bu sınırı "lojistik sebepler" öne sürerek kapalı tutmaya devam ediyor. Bu durum, Gazze'deki milyonlarca sivilin hayatta kalma mücadelesini daha da zorlaştırıyor.