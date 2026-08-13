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Redkitler elebaşı Ferhat Delen Gürcistan'dan iade edildi

Redkitler elebaşı Ferhat Delen Gürcistan'dan iade edildi
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Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmek amacıyla Cem Gölbaşı ve İbrahim Gümüştekin'e yönelik silahlı saldırıları organize eden 'Redkitler' suç örgütü elebaşı Ferhat Delen, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Saldırılardan birinde 24 yaşındaki Şükrü Can Köseoğlu hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanlığı, Delen ile 'Erdoğan Aykut' örgütü lideri Erdoğan Aykut'un da yakalandığını duyurdu.

FENERBAHÇE tribün liderliğini ele geçirmek amacıyla Cem Gölbaşı ve İbrahim Gümüştekin'e yönelik silahlı saldırıları organize eden 'Redkitler' organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen Gürcistan'da yakalanıp, Türkiye'ye iade edildi. Bu saldırılardan birinde 24 yaşındaki Şükrü Can Köseoğlu da hayatını kaybetmişti.

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Redkitler' Organize Suç Örgütü elebaşı Ferhat Delen ile 'Erdoğan Aykut' Organize Suç Örgütü elebaşı Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalandığını ve Sarp Kara Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

FENERBAHÇE TRİBÜN LİDERLİĞİNİ ELE GEÇİRMEK İSTEMİŞ

'Redkitler' suç örgütünün Bahçelievler merkezli faaliyet gösterdiği, bölgedeki hakimiyeti ele geçirmek amacıyla aralarında çıkar çatışması bulunan 'Daltonlar' silahlı suç örgütü üyeleriyle sürekli silahlı çatışmalara girdikleri tespit edilmişti. Türkiye'de düzenlenen operasyonlarda örgütün çok sayıda üyesi gözaltına alınarak tutuklanmıştı. 'Redkitler' suç örgütü lideri Ferhat Delen'in, Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmek amacıyla Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı'na Ağustos 2023'te Bağcılar'da silahlı saldırı düzenlettiği belirlendi. Örgütün, Ocak 2024'te ise Anadolu Genç Fenerbahçeliler tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edildi. Gümüştekin'e yönelik saldırıda 24 yaşındaki Şükrü Can Köseoğlu hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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