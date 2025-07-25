Recep Ergül, Müzik Sektöründe Yeniden Başkan Seçildi

Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu (MSF) Genel Kurulu'nda Recep Ergül yeniden başkan seçildi.

MSF'den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilen ve divan başkanlığını Hakan Sarıca'nın üstlendiği kurula, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ve Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) üyeleri katıldı.

Yapılan oylamada bütün oyları alan Recep Ergül başkan seçildi.

Başta oteller olmak üzere umumi mahal lisanslamaları konusunda sektöre yaklaşık 500 milyon lira değer katan MSF'nin kurucu başkanlığını da yine Recep Ergül yapmıştı.

MESAM ve MSG arasında yapılan anlaşmaya göre, yılda bir kez yapılan MSF genel kurullarında dönüşümlü başkanlık modeli uygulanıyor.