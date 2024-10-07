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Recai Kutan Hayatını Kaybetti

Recai Kutan Hayatını Kaybetti
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Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında vefat etti. Cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde kılınacak.

(ANKARA) - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Ahmet Efendi Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi, ESAM Genel Başkanı Recai Kutan 94 yaşında tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Taziyeye ilişkin Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Merhum Büyüğümüz M. Recai Kutan'ın cenazesi yarın (8 Ekim) öğle namazına müteakip Ankara Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedilecektir" denildi.

Kutan için taziyeler bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde kabul ediliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ahmet Efendi Recai Kutan Karşıyaka Politika Güncel Ankara Yaşam

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