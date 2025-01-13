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Rauf Raif Denktaş Vefatının 13. Yılında Anıldı

Rauf Raif Denktaş Vefatının 13. Yılında Anıldı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 13. yılında Lefkoşa'daki anıt mezarında yapılan törenle anıldı. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Denktaş'ın ailesi başta olmak üzere birçok resmi kişi katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 13. yılında başkent Lefkoşa'daki anıt mezarının başında törenle anıldı.

Denktaş için düzenlenen törene, Denktaş'ın ailesi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, KKTC 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İker Görgülü, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakan ve milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Denktaş'ın ailesinin, çelenkleri anıta sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 13. yılında rahmet, minnet ve özlemle andıklarını dile getirerek, Rauf Denktaş'ın ömrünü Kıbrıs milli davasına adadığını hatırlattı.

Kıbrıs'ta 1974 öncesi mücadelenin, Denktaş önderliğinde gerçekleştiğini hatırlatan Tatar, uluslararası arenada Denktaş isminin, Kıbrıs Türkü ile özdeşleşmiş olduğunu ifade etti.

Tatar, şu an yürüttükleri iki devletli siyasetinin, Denktaş'ın kendilerine bıraktığı vasiyet ve miras olduğuna işaret ederek, "Onun bıraktığı vasiyeti, uluslararası camia ile her gün paylaşıyoruz. Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa, bu iki devletli çözüm temelinde olabilir ve ancak bu zeminde Kıbrıs Türk halkı, toplumsal varlığını emin ellerde ileriye taşıyabilir." ifadelerini kullandı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş için Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde de bir anma programı düzenlendi.

Sosyal medya hesabından Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ile 30 yıl önce çekilen fotoğrafını da paylaşan Tatar, mesajında şunları kaydetti:

"Büyük saygı duyduğum ve Cumhurbaşkanı olarak yolundan yürümekten gurur duyduğum Kurucu Cumhurbaşkanımız ile yaklaşık 30 yıl önce çekilmiş bu anıyı paylaşıyorum. Kendisini rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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