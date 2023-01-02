Rapor: Mısır'ın Nüfusu 2050'de 158 Milyonu Geçecek

Mısır Bakanlar Kurulu Bilgi ve Karar Destek Merkezi'nin (IDSC) Pazar günkü verileri, Mısır'ın 2021 itibariyle 109,3 milyon olan nüfusunun, 2050'de 158,8 milyona ulaşmasının beklendiğini ortaya koyan bir raporu gözler önüne serdi.

Mısır Bakanlar Kurulu Bilgi ve Karar Destek Merkezi'nin (IDSC) Pazar günkü verileri, Mısır'ın 2021 itibariyle 109,3 milyon olan nüfusunun, 2050'de 158,8 milyona ulaşmasının beklendiğini ortaya koyan bir raporu gözler önüne serdi.

Yerel medya kuruluşu Youm7 tarafından yayınlanan raporda büyük çaplı nüfus artışının, yüksek doğurganlık oranına (3,2) bağlı olduğu, ülkenin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki dördüncü en yüksek doğurganlık oranına sahip olduğu belirtildi.

Hükümet yetkilileri, ülkenin beklenen nüfus artışı karşısında önümüzdeki 30 yılda altyapı projeleri ve kalkınma harcamalarını artırması gerekeceğini söyledi.

Son yıllarda nüfus artışını dizginlemek üzere birçok kampanya ve program uygulamaya koyan Mısır, ücretsiz ya da düşük fiyatlarla doğum kontrolü sağlamak üzere yılda 100 milyon Mısır lirasının üzerinde kaynak ayırıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.

(XHTV)