Rapçi Süleyman Burak Bodur tahliye edildi, ilk işi güvercin uçurmak oldu

LvBel C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu' kapsamında 5 Mayıs'ta avukatıyla ifadesinin alınması için Gebze Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.

İfadesinin ardından Bodur, adliyeye sevk edildi. Gebze Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Süleyman Burak Bodur, tutuklanıp Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

"SÖZLERİ KASITLI YAZMADIM"

Süleyman Burak Bodur'un mahkemede verdiği ifadede, şarkılarında geçen sözleri kasıtlı yazmadığını, sadece sözlerin kafiyeleri uysun diye yazdığını ve bunun suç olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

TAHLİYE OLDU, GÜVERCİN UÇURDU

Süreçte Bodur'un avukatının yaptığı itiraz, bugün sonuçlandı. Mahkeme, Bodur'un tutuksuz yargılanmasına karar verdi. LvBel C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, tahliye edilmesinin ardından ailesi ve arkadaşlarıyla Kandıra Cezaevi'ne yakın bir tesise giderek güvercin uçurdu.

Bodur, o anları "Allah'ıma şükürler olsun" notu ile sosyal medyadan paylaştı.