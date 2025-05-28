Rapçi Süleyman Burak Bodur tahliye edildi, ilk işi güvercin uçurmak oldu

Rapçi Süleyman Burak Bodur tahliye edildi, ilk işi güvercin uçurmak oldu
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Rapçi Süleyman Burak Bodur tahliye edildi, ilk işi güvercin uçurmak oldu
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Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan tutuklanan ve hakkında tahliye edilen rapçi Süleyman Burak Bodur, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Kandıra Cezaevi'ne yakın bir tesiste güvercin uçurdu.

LvBel C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu' kapsamında 5 Mayıs'ta avukatıyla ifadesinin alınması için Gebze Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.

İfadesinin ardından Bodur, adliyeye sevk edildi. Gebze Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Süleyman Burak Bodur, tutuklanıp Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

"SÖZLERİ KASITLI YAZMADIM"

Süleyman Burak Bodur'un mahkemede verdiği ifadede, şarkılarında geçen sözleri kasıtlı yazmadığını, sadece sözlerin kafiyeleri uysun diye yazdığını ve bunun suç olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

TAHLİYE OLDU, GÜVERCİN UÇURDU

Süreçte Bodur'un avukatının yaptığı itiraz, bugün sonuçlandı. Mahkeme, Bodur'un tutuksuz yargılanmasına karar verdi. LvBel C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, tahliye edilmesinin ardından ailesi ve arkadaşlarıyla Kandıra Cezaevi'ne yakın bir tesise giderek güvercin uçurdu.

Bodur, o anları "Allah'ıma şükürler olsun" notu ile sosyal medyadan paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

ülkede torbacidan geçilmiyor dersin çok övünülecek biseyden girmiş bide kuş uçuruyor ya edep ne kadar güzel bişey ben olsam insan içine çıkamazdim

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Haber Yorumlarıbrrhsngx9f:

sanki 20 yıl yatmış güvercin salıyor deyyus

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