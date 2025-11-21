Rapçi Pras, Obama'nın Seçim Kampanyasına Yasa Dışı Bağıştan 14 Yıl Hapis Cezası Aldı

ABD'de Fugees müzik grubu üyesi, "Pras" adıyla bilinen rapçi Prakazrel Michel, eski Başkan Barack Obama'nın 2012'deki seçim kampanyasına, yabancı uyruklu iş insanından gelen milyonlarca dolarlık bağışı yasa dışı yollardan aktarması nedeniyle 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Grammy ödüllü rapçi Michel, Malezyalı iş insanı Low Taek Jho'dan aldığı 120 milyon dolardan fazla paranın bir kısmını 2012'de Obama'nın başkanlık kampanyasına yasa dışı yollardan aktarmasına ilişkin davada karar açıklandı.

Karara göre, para aktarımının, "yabancı uyruklu birinden yapılan siyasi bağış" olarak tanımlanması nedeniyle suçlu bulunan Michel, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Davada savcılar, federal ceza yönergelerinin Michel için müebbet hapis cezası önerdiğini, Michel'in "para için ülkesine ihanet ettiğini" ve planlarını gerçekleştirmek için pişmanlık duymadan ve yılmadan yalan söylediğini belirtti.

Anne babası Haiti'den ABD'ye göç eden New York'ta dünyaya gelen Michel, çocukluk arkadaşları Lauryn Hill ve Wyclef Jean ile müzik grubu Fugees'in kurucu üyesi olarak biliniyor. Grup, iki Grammy Ödülü kazandı ve on milyonlarca albüm sattı.

ABD yasalarına göre yabancı uyruklu kişilerin ülkede herhangi bir siyasi bağış veya katkıda bulunması suç teşkil ediyor.