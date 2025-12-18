Haberler

Rami Kütüphanesi'nde "Şeb-i Yelda" etkinlikleri düzenlenecek

Güncelleme:
Rami Kütüphanesi, Şeb-i Yelda kapsamında 21 Aralık'ta çeşitli yaş gruplarına yönelik zengin bir etkinlik programı sunacak. Masal anlatıları, atölyeler ve konserlerle ışığın karanlığa galip geldiği gecede kültürel miras eğlenceli bir şekilde aktarılacak.

Rami Kütüphanesi'nde yılın en uzun gecesi olan "Şeb-i Yelda" her yaştan katılımcıya hitap eden zengin bir etkinlik programıyla karşılanacak.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, ışığın karanlığa galip gelişini simgeleyen Şeb-i Yelda kapsamında masal anlatılarından çocuk atölyelerine, söyleşilerden konserlere ve yetişkinlere yönelik özel atölyelere uzanan çok yönlü bir program sanatseverlerle buluşacak.

Programda çocuklara yönelik hayal gücünü ve üretkenliği destekleyen atölyeler öne çıkarken,

masal anlatıları, kukla gösterileri ve çocuk konserleriyle Şeb-i Yelda'nın kültürel mirası eğlenceli

bir dille aktarılacak.

Şeb-i Yelda'nın yalnızca bir gelenek değil, kuşaklar arası bir kültürel paylaşım alanı olarak yeniden yorumlanacağı etkinliklerde, gecenin anlamı, felsefi, edebi ve kültürel boyutları düşünsel ve sanatsal bir çerçevede ele alınacak.

En uzun gece ışıkla ve hikayeyle aydınlanacak

Rami Kütüphanesi ev sahipliğinde ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliklerde, en uzun gece ışıkla ve hikayeyle aydınlanacak.

"Şeb-i Yelda-Agamografy Atölyesi: Gece-Gündüz" başlıklı etkinlik, Perihan Şenocak'ın rehberliğinde 7-12 yaş grubundaki çocuklarla 21 Aralık 13.30-14.30 saatlerinde Salon 171'de düzenlenecek.

"Hayal Gücü Atölyesi: Şeb-i Yelda'nın Işığında Masallar ve Ötesi" yazar Seda Bayrak Durgut'un katılımıyla 10-14 yaş grubuna yönelik olarak 21 Aralık 14.00-15.30 saatlerinde Salon 147'de yapılacak.

Etkinlikler kapsamında 7-12 yaş grubuna yönelik "Yelda'daki Anı Kitabım: Binbir Gecenin Sihirli Lambası" başlıklı çocuk atölyesi 21 Aralık 14.00-14.45 saatlerinde, "Kültür Çantamdaki Kuklalar En Uzun Gecede Sahneye Çıkıyor" adlı çocuk atölyesi de 15.00-15.45 saatlerinde Salon 152'de gerçekleştirilecek.

Şeb-i Yelda Çocuk Konseri'nde Betül Taşcı ve Mücahit Kartalcı 6-12 yaş grubundaki çocuklar için 21 Aralık 15.00-16.00 saatlerinde Salon 173'te sahne alacak.

Feyza Yadikar Sarıoğlu ve Gamze Aksu'nun anlatımıyla "Şeb-i Yelda Çocuk Masal Anlatısı" 6-10 yaş grubuna yönelik 21 Aralık 16.00-17.00 saatlerinde Salon 173'te yapılacak.

Yetişkinlere yönelik "Büyük Yelda Gecesi: Işığın Kutlaması" programı, 21 Aralık'ta 17.00-20.00 saatleri arasında Salon 120'de gerçekleştirilecek.

"Yelda'nın Işığında Hafız" başlıklı atölye, Qurmazd Golyari yürütücülüğünde 18 yaş ve üzeri katılımcılar için 21 Aralık'ta 19.00-20.00 saatlerinde Salon 114'te düzenlenecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
