Rami Kütüphanesi'nde Paleografya Atölyeleri başladı

Rami Kütüphanesi, "Tarihin Satır Aralarını Keşfetmek: Rami Kütüphanesi'nde Paleografya Atölyeleri"ne ev sahipliği yapıyor.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı yazı kültürünü tanıtmak ve paleografik okuma becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen serinin ilk programı gerçekleştirildi.

"Tuğra'dan Notaya: Osmanlı Belge Dünyasının İzlerini Sürmek" başlıklı belge okuma atölyesi, araştırmacı Metin Uçar tarafından gerçekleştirildi.

Atölyede, Osmanlı belgelerinin okunmasına yönelik temel yaklaşımlar ele alınırken, rika yazı türü başta olmak üzere farklı belge örnekleri üzerinden uygulamalı okumalar yapıldı.

Osmanlıca tezkire metni okunarak çözümlemesi yapıldı

Osmanlı Türkçesi metinlerinde karşılaşılan terminoloji, yer ve şahıs adları ile belge içerisindeki tarihi unsurlar üzerinde durulan etkinlikte, katılımcılarla birlikte Osmanlıca tezkire metni okunarak metnin çözümlemesi gerçekleştirildi.

Okuma sürecinde kelime kökenleri, lügat kullanımı ve metnin bağlamının önemi vurgulandı. Katılımcıların aktif olarak sürece dahil olduğu atölyede, Osmanlı yazı çeşitleri tanıtıldı, belge okurken dikkat edilmesi gereken temel hususlar paylaşıldı.

Programda ayrıca Osmanlı belge ve metinleriyle çalışmak isteyenler için yararlanılabilecek temel kaynaklara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Divan şiiri okuma atölyesiyle devam edecek

Serinin ikinci programında Dr. Bilal Alpaydın "Divanlar Gölgesinde Divan Şiirini Keşfetmek: Divan Okuma Atölyesi" düzenleyecek.

Fatih Sultan Mehmet, Ahmet Paşa ve Necati Bey'in divanlarından örnek metinlerin okunacağı atölye yarın Rami Kütüphanesi salon 116'da düzenlenecek.

Serinin üçüncü programı ise Prof. Dr. Süleyman Berk tarafından yürütülecek "Taş, Hat ve Zaman Arasında: Osmanlı Kitabelerini Keşfetmek" başlıklı kitabe okuma atölyesi olacak.

Osmanlı kitabeleri üzerinden kitabe okuma yöntemlerinin ele alınacağı, her yaştan katılımcıya açık atölye, 19 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

"Paleografya Okumaları" serisi ile Osmanlı yazı kültürüne ilgi duyan katılımcıların belge, divan ve kitabe okumalarına dair teorik ve pratik birikimlerinin artırılması hedefleniyor.