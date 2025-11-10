Haberler

Rami Kütüphanesi'nde Mimari Çizim Programı Başladı

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Rami Kütüphanesi, kasım ayı boyunca tarihi yapıları mimari çizim perspektifinden keşfetmeyi sağlayan bir eğitim programı düzenliyor. Eğitmen Ahmet Faruk Yılmaz ile gerçekleştirilen dersler, katılımcılara mimari çizimde önemli teknikleri öğretiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Rami Kütüphanesi, kasım ayı boyunca düzenlenen "Mimari Çizimde Tarihi Mekan Çalışmaları" programıyla tarihi yapıları çizim sanatının perspektifinden yeniden keşfetme imkanı sunuyor.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, ilk hafta gerçekleştirilen "Perspektif: Geleneksel Türk Evi" başlıklı derste, katılımcılar perspektif kavramını tanıdı.

Eğitmen Ahmet Faruk Yılmaz, perspektifin mimari çizimdeki yerini ve önemini örnek çizimlerle anlatarak, çizimlerde derinlik ve orantı kurmanın temel prensiplerini aktardı. Ardından katılımcılar geleneksel Türk evi modelinin basit formda çizimini gerçekleştirdi.

Yılmaz tarafından verilen 4 haftalık eğitim serisi, her hafta farklı bir tarihi eseri odağına alarak katılımcılara mimari çizimin inceliklerini öğretiyor.

İstanbul'un simge yapılarına odaklanılan etkinliklerde, 14 Kasım'da Topkapı Sarayı örneği üzerinden "Gölgelendirme Teknikleri" işlenecek, 21 Kasım'da ise Galata Kulesi çizimiyle "Doku Çalışmaları" yapılacak.

Program, 28 Kasım'da "Oranlar ve Ölçüler" konusunun ele alınacağı Süleymaniye Camii çizimiyle tamamlanacak.

Rami Kütüphanesi'nde Salon 152'de düzenlenen etkinlik, 18 yaş ve üzeri katılımcılara açık olarak 14.00-16.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
