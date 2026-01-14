Haberler

Rami Kütüphanesi 3 yılda 7,7 milyon ziyaretçi ağırladı

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'ni 3 yılda, 7,7 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, kentin en büyük kütüphanesi olan Rami Kütüphanesi'nin 3 yaşında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul'a kazandırılan kütüphanenin, mimarisi, hizmet anlayışı ve sunduğu imkanlarla kısa sürede her yaştan vatandaşın yoğun ilgisini çekerek, yaşamın içinde bir kültür ve buluşma mekanına dönüştüğünü vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"3 yılda, 7,7 milyonu aşkın ziyaretçi, 2,9 milyar etkileşim, 8 bin 36 etkinlik, 2 milyonun üzerinde katılımcı, 302 bin ödünç kitap. Konferanslardan sergilere, çalıştaylardan sinema ve konserlere kadar pek çok etkinlik, Rami'nin nasıl yaşayan bir merkez haline geldiğini açıkça gösteriyor. Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
500

