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Rami Astronomi Şenliği İle İstanbul Gökyüzüne Açıldı

Rami Astronomi Şenliği İle İstanbul Gökyüzüne Açıldı
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Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Rami Astronomi Şenliği: Yeryüzünden Gökyüzüne İstanbul' etkinliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte 50'ye yakın faaliyet, çocuklar için atölyeler ve seminerler düzenlendi.

Türk astronomi bilginleri Ali Kuşçu ve Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına Rami Kütüphanesi'nde, "Rami Astronomi Şenliği: Yeryüzünden Gökyüzüne İstanbul" etkinliği düzenlendi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen şenlik, bilim ve astronomi meraklılarını bir araya getirdi.

Şenlikte katılımcılar, gökyüzü ve uzaya dair merak uyandıran 50'ye yakın etkinliğe katıldı. Ayrıca çocuklara yönelik atölyeler, seminerler ve film gösterimleri yapıldı.

Rami Kütüphanesi'ndeki diğer programlara "ramikutuphanesi.gov.tr" adresinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel

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