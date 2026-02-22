Haberler

Ramazan ayına özel hazırlanan mehter konseri AKM'de dinleyiciyle buluştu

Güncelleme:
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından hazırlanan 'Ramazan Vakti Mehter Ahengi' konseri, Ramazan ayına özel ilahiler ve geleneksel eserlerle Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Konserde mehterin, toplumsal dayanışma ve neşenin sesi olduğu vurgulandı.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun hazırladığı "Ramazan Vakti Mehter Ahengi Maneviyatın ve Geleneğin Buluşması" konseri Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) sanatseverlerle buluştu.

Ramazan ayına özel hazırlanan konserin sanat yönetmenliğini M. İhsan Özer üstlenirken mehterbaşı olarak Şükrü Alkan izleyici karşısına çıktı.

Osmanlı'da hem ordunun hem de halkın nabzını tutan mehterin, sadece bir askeri bando değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve neşenin de sesi olduğuna vurgu yapan konser, AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ramazan ayına özel ilahiler seslendirildi

Konserde fetihten bugüne uzanan geniş bir repertuvarın yanı sıra ramazan ayına özel hazırlanan ilahiler, nefesler ve geleneksel eserler de dinleyiciye sunuldu.

Mehterin coşkulu ve disiplinli yapısının ramazanın zarafetiyle aynı sahnede buluştuğu konserle, müziğin birleştirici gücüyle kadim kültürün yeniden hatırlatılması amaçlandı.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker
