Ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı

Kırklareli'nde ramazan davulcuları sahur mesailerine başladı.

Ramazan geleneğini sürdüren davulcular, sahur vakti öncesinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı, görev yapacakları mahallelere dağıldı.

Davul sesini duyan birçok vatandaş, balkonlara çıkarak davulcuları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Davulcu Muzaffer Demirören, AA muhabirine çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Demirören, dedesinden öğrendiği mesleğini yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğünü dile getirdi.

Yaklaşık bir aydır manilere ve ritimlere çalıştıklarını ifade eden Demirören, "Bu akşam ilk görev olduğu için uyuyamadık, çok heyecanlıyız. Davulun sesini duyanlar kalkıp el sallıyor, çok mutlu oluyorum." dedi.