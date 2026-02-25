Haberler

Ramazan boyunca Marmaray'da ek sefer

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak için Marmaray hattında ek tren seferleri düzenleyeceğini duyurdu.

Bakanlık tarafından sanal medya üzerinden yapılan bilgilendirmede, Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri planlandığı belirtildi. Buna göre planlanan ek seferler şu şekilde:

"17.42 Maltepe-Halkalı, 18.10 Söğütlüçeşme-Halkalı, 17.42 Halkalı-Pendik, 18.05 Yenikapı-Pendik."

