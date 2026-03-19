Bayram tatili kısa olunca yollarda yoğunluk oluşmadı

RAMAZAN Bayramı tatilinin hafta sonu denk gelerek kısa olması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde, yollarda araç yoğunluğu oluşmadı.

Bolu geçişinde uzun araç kuyruklarının oluştuğu kesimlerde sürücüler, bu kez rahat şekilde yollarına devam etti. Bayram tatilinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle İstanbul yönünden gelerek Karadeniz illerine giden tatilcilerin yarattığı trafik yoğunluğu da bu bayram tatilinde oluşmadı.

