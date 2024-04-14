Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk devam ediyor
Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul- İzmir Otoyolu'ndaki hareketlilik devam ediyor.
1 Temmuz 2016'da hizmete giren Osmangazi Köprüsü'nü kullanmak isteyen tatilciler, otoyol ve Hersek Gişeleri'nde zaman zaman yoğunluk oluşturdu.
4 Nisan'dan bugüne kadar köprüyü 835 bin 128 aracın kullandığı belirtilirken 13 Nisan'da Osmangazi Köprüsü'nden 117 bin 537 araç geçişiyle rekor kırıldığı bildirildi.
Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri, uygulama noktalarında sürücülere uyarılarda bulunuyor.