Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul- İzmir Otoyolu'ndaki hareketlilik devam ediyor.

1 Temmuz 2016'da hizmete giren Osmangazi Köprüsü'nü kullanmak isteyen tatilciler, otoyol ve Hersek Gişeleri'nde zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

4 Nisan'dan bugüne kadar köprüyü 835 bin 128 aracın kullandığı belirtilirken 13 Nisan'da Osmangazi Köprüsü'nden 117 bin 537 araç geçişiyle rekor kırıldığı bildirildi.

Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri, uygulama noktalarında sürücülere uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Osmangazi Köprüsü Ramazan Bayramı İstanbul trafik İzmir Ulaşım Trafik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SGK'dan çalışan annelere 325 euro destek başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İsrail İran'a saldıracak mı? İsrail-İran savaşında son durum! Karagümrük Fenerbahçe maçı yabancı VAR hakemi kim? VAR'da yabancı hakem mi var? Bein Sports CANLI izle! (KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Karagümrük Fenerbahçe maçı CANLI izle! 14 Nisan Karagümrük FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 14-15 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 15 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 15 Nisan Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Nisan günün maçları nereden izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title