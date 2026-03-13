Haberler

Melikgazi'de Ramazan Bayramı tedbirleri alındı

Güncelleme:
Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlı, kuruyemiş, şeker ve çikolata satan iş yerlerinde denetimlerini artırdı. Ürünlerin tazeliği ve son kullanma tarihleri kontrol edildi, kurallara uymayan işletmelere yasal işlem başlatıldı.

Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlı, kuruyemiş, şeker ve çikolata satan iş yerlerinde denetimlerini arttırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde gıda işletmelerinde denetimlerini artırarak, ürünlerinin tazeliğini ve son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Yapılan denetimlerde kurallara uyan işletmelere teşekkür eden zabıta ekipleri, kuralları ihlal eden işletmelere yönelik yasal işlem başlatıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Bayram öncesinde üretim ve alışverişin arttığını kaydeden Palancıoğlu, bu süreçte vatandaşların haksızlığa uğramaması ve sağlığı için ilçe genelinde tatlı, kuruyemiş, şeker ve çikolata satan iş yerlerine yönelik denetimlerin sıklaştırıldığını aktardı.

