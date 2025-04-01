Bayram tatilinde acı bilanço katlanıyor! Trafik kazalarında 27 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline ilişkin trafik verilerini paylaştı. Bakan Yerlikaya bayram tatilinin 3'üncü günü 663 trafik kazasının meydana geldiğini bildirdi. Yerlikaya, bu kazalarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 120 kişinin yaralandığını duyurdu.

27 CAN KAYBI, 3 BİN 619 YARALI

Ramazan Bayramı tatilinin ilk 3 günü toplam 27 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 619 kişi yaralandı. Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ramazan Bayramı tatilinin 3. günü (Pazartesi) 663 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.120 vatandaşımız ise yaralandı. Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef 27 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3.619 vatandaşımız ise yaralandı.

BİR GÜNDE 530 BİN ARAÇ DENETLENDİ

9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 3. günü 31 Mart 2025 Pazartesi günü trafik ekiplerimizce; 528.654 araç denetlendi. 27.387 araca hız ve radar işlemi, 29.616 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."