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Bayram tatilinde acı bilanço katlanıyor! Trafik kazalarında 27 kişi hayatını kaybetti

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Ramazan Bayramı tatilinin 3'üncü gününde meydana gelen 663 trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, bin 120 kişi yaralandı. Bayram tatilinin ilk 3 gününde ise trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye, yaralananların sayısı ise 3 bin 619'a yükseldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline ilişkin trafik verilerini paylaştı. Bakan Yerlikaya bayram tatilinin 3'üncü günü 663 trafik kazasının meydana geldiğini bildirdi. Yerlikaya, bu kazalarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 120 kişinin yaralandığını duyurdu.

27 CAN KAYBI, 3 BİN 619 YARALI

Ramazan Bayramı tatilinin ilk 3 günü toplam 27 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 619 kişi yaralandı. Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ramazan Bayramı tatilinin 3. günü (Pazartesi) 663 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.120 vatandaşımız ise yaralandı. Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef 27 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3.619 vatandaşımız ise yaralandı.

BİR GÜNDE 530 BİN ARAÇ DENETLENDİ

9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 3. günü 31 Mart 2025 Pazartesi günü trafik ekiplerimizce; 528.654 araç denetlendi. 27.387 araca hız ve radar işlemi, 29.616 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Bayram tatilinde acı bilanço katlanıyor! Trafik kazalarında 27 kişi hayatını kaybetti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

evinizde otursaydiniz ! farz değildi arabayla çıkıp hava atmak, Instagrama fotolar yüklemek..

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Allah Rahmet Eylesin

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Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Bir de Tayyipin yaptırdığı yolları beğenmezsiniz. En az 500 kişi ölürdü.

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Haber YorumlarıCoskun Baklava:

Nerde o eski bayramlar, üç rakamdan aşağıya düşmezdi, ölü sayısı, yüz küsür olurdu her zaman

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

ölü üzerinden siyaset yapan akpartilileri görüyorsunuz bunlar icin herşey oydur ama uyandınız uyandınızda gec oldu herşey ellerinde artık

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