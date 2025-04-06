Ramazan Bayramı'nda Trafik Kazaları: 72 Ölü, 8.313 Yaralı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 8 günündeki trafik kazalarında 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 313 kişinin yaralandığını bildirdi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 8 gününde meydana gelen trafik kazalarında 72 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, 8 bin 313 vatandaşın da yaralandığını aktardı.

Kazalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için ise acil şifa dileyen Yerlikaya, ekiplerin dün 594 bin 122 aracı denetlediğini, 22 bin 714 araca hız ve radar işlemi yapıldığını, 41 bin 73 araca ise diğer işlemler uygulandığını belirtti.

Yerlikaya, paylaşımının sonunda vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Lütfen dönüş yolculuğunda trafik kurallarına uyalım, yuvalarımıza sağ salim kavuşalım. Bayram sevincimiz acıya dönüşmesin. Lütfen aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi takalım ve araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil."