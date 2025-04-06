Berhan Şimşek genel başkanlık yarışında saf dışı kaldı! Kurultay'da tek aday Özgür Özel

CHP kurultayında flaş gelişme! Özgür Özel yarışta tek başına kaldı
Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel'e tepki gösterdi

Başvuruyu 5 dakika ile kaçırdı, soluğu Özel'in yanında aldı
CHP kurultayında Deniz Baykal krizi

CHP kurultayında Deniz Baykal krizi
Görüntüler ortalığı karıştırdı! 'İETT'yi patlattık' dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı

"İETT'yi patlattık" dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı

Ramazan Bayramı'nda Trafik Kazaları: 72 Ölü, 8.313 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 72 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 8.313 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 8 günündeki trafik kazalarında 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 313 kişinin yaralandığını bildirdi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 8 gününde meydana gelen trafik kazalarında 72 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, 8 bin 313 vatandaşın da yaralandığını aktardı.

Kazalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için ise acil şifa dileyen Yerlikaya, ekiplerin dün 594 bin 122 aracı denetlediğini, 22 bin 714 araca hız ve radar işlemi yapıldığını, 41 bin 73 araca ise diğer işlemler uygulandığını belirtti.

Yerlikaya, paylaşımının sonunda vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Lütfen dönüş yolculuğunda trafik kurallarına uyalım, yuvalarımıza sağ salim kavuşalım. Bayram sevincimiz acıya dönüşmesin. Lütfen aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi takalım ve araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil."

Ramazan Bayramı'nda Trafik Kazaları: 72 Ölü, 8.313 Yaralı
Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.