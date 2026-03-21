UNESCO kenti Safranbolu'da bayram yoğunluğu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu, Ramazan Bayramı'nda tarihi konakları ve güzel manzarasıyla yerli ve yabancı turistleri ağırladı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde gezmek ve konaklamak isteyenler ilçeye akın etti.

18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen, genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördü.

Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyreden ziyaretçiler, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
