Ankara Valisi Şahin: Bayramda 23 bin 769 polis ve jandarma görev yapacak

ANKARA Valisi Vasip Şahin, Ramazan Bayramı boyunca il genelinde 22 bin 58 polis ve 1711 jandarmanın görev yapacağını açıkladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız ve Valilik personeli ile bayramlaştı. Vali Vasip Şahin, il genelindeki bayram tedbirlerine ilişkin açıklama yaparak, "Bizim vatandaşlarımızdan ricamız, bayramı acılara gark olmadan, trafikte dikkatlice hareket edelim. Özellikle yol sürüş güvenliğine ve trafik kurallarına uyarak hareket etmelerini ve böylelikle yakınlarına acıları yaşatmadan onlarla mutluluklarını paylaştığı bir bayram geçirmelerini diliyoruz. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızın özellikle trafikte kural ve kaidelere, görevli arkadaşlarımızın uyarı ve ikazlarına riayet etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'BAYRAM BOYUNCA 22 BİN 58 POLİS GÖREV YAPACAK'

Vali Şahin, 13-22 Mart tarihleri arasındaki döneme dair tedbirler paketi hazırladıklarını ve tedbirlerin bayram boyu yoğunlaşacağına işaret ederek, "Özellikle bugün ve yarın vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini rahatça yapabilmeleri için kabristanlarda ve mezarlıklarda ek tedbirler aldık. Hem trafiğin akışını rahatlatmak, hem de güvenlik ve asayişi sağlamak adına polis bölgesinde emniyetimiz, jandarma bölgesinde Jandarma Komutanlığımız yoğun tedbirler aldı. Ayrıca vatandaşlarımızın memleketlerine, sevdiklerine ulaşabilmeleri için yüksek hızlı tren garında, il otogarında, havaalanı ve yollarında ek tedbirler aldık. Bu anlamda bayram boyunca Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 22 bin 58 personel görev yapacak. Bunlar 2 bin 302 ekip, helikopter ve dronlarla havadan ve karadan trafik ve diğer tedbirleri hem denetleyecekler, hem de uygulamaları sağlayacaklar. Jandarma Komutanlığımıza bağlı 1711 personelimiz 406 ekiple birlikte helikopter, dronlar ve görev köpeği yani 'K9' ismini verdiğimiz köpeklerle, asayişimizin ve trafik hizmetlerimizin en kaliteli seviyede verilmesi için yoğunlukla gayret edecekler" diye konuştu.

İSTANBUL YÖNÜNDE TIR'LARA İZİN YOK

Vali Şahin, ayrıca cumartesi günü saat 16.00'dan pazartesi günü saat 01.00'a kadar İstanbul istikametindeki yollarda TIR, çekici gibi trafikte tehlike oluşturabilecek araçların istisnalar dışında seyrine izin verilmeyeceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı