Ankara Valisi Şahin: Bayramda 23 bin 769 polis ve jandarma görev yapacak

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ramazan Bayramı boyunca il genelinde 22 bin 58 polis ve 1711 jandarmanın görev yapacağını duyurdu. Vali, vatandaşları trafik kurallarına uymaya ve bayramı huzur içinde geçirmeye davet etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız ve Valilik personeli ile bayramlaştı. Vali Vasip Şahin, il genelindeki bayram tedbirlerine ilişkin açıklama yaparak, "Bizim vatandaşlarımızdan ricamız, bayramı acılara gark olmadan, trafikte dikkatlice hareket edelim. Özellikle yol sürüş güvenliğine ve trafik kurallarına uyarak hareket etmelerini ve böylelikle yakınlarına acıları yaşatmadan onlarla mutluluklarını paylaştığı bir bayram geçirmelerini diliyoruz. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızın özellikle trafikte kural ve kaidelere, görevli arkadaşlarımızın uyarı ve ikazlarına riayet etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'BAYRAM BOYUNCA 22 BİN 58 POLİS GÖREV YAPACAK'

Vali Şahin, 13-22 Mart tarihleri arasındaki döneme dair tedbirler paketi hazırladıklarını ve tedbirlerin bayram boyu yoğunlaşacağına işaret ederek, "Özellikle bugün ve yarın vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini rahatça yapabilmeleri için kabristanlarda ve mezarlıklarda ek tedbirler aldık. Hem trafiğin akışını rahatlatmak, hem de güvenlik ve asayişi sağlamak adına polis bölgesinde emniyetimiz, jandarma bölgesinde Jandarma Komutanlığımız yoğun tedbirler aldı. Ayrıca vatandaşlarımızın memleketlerine, sevdiklerine ulaşabilmeleri için yüksek hızlı tren garında, il otogarında, havaalanı ve yollarında ek tedbirler aldık. Bu anlamda bayram boyunca Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 22 bin 58 personel görev yapacak. Bunlar 2 bin 302 ekip, helikopter ve dronlarla havadan ve karadan trafik ve diğer tedbirleri hem denetleyecekler, hem de uygulamaları sağlayacaklar. Jandarma Komutanlığımıza bağlı 1711 personelimiz 406 ekiple birlikte helikopter, dronlar ve görev köpeği yani 'K9' ismini verdiğimiz köpeklerle, asayişimizin ve trafik hizmetlerimizin en kaliteli seviyede verilmesi için yoğunlukla gayret edecekler" diye konuştu.

İSTANBUL YÖNÜNDE TIR'LARA İZİN YOK

Vali Şahin, ayrıca cumartesi günü saat 16.00'dan pazartesi günü saat 01.00'a kadar İstanbul istikametindeki yollarda TIR, çekici gibi trafikte tehlike oluşturabilecek araçların istisnalar dışında seyrine izin verilmeyeceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın

İran'ın hedefe koyduğu ülkedeki vatandaşlarına "Kaçın" dedi
Dışişleri de doğruladı: Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti

Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler

Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi

Savaşın seyrini değiştirecek sözler! Körfez ülkesinden ültimatom var
Sadettin Saran, dünya şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp'ı kaldırıp fırlatmaya çalıştı

Ne yapıyorsun Sadettin başkan!
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı

Vay halimize! Başkanın özel kalemi vatandaşı dolandırdı
UEFA'dan Liverpool'a soruşturma

Liverpool'un başı büyük dertte
Galatasaray, UEFA'ya tazminat davası açıyor

Galatasaray'dan UEFA'ya tazminat davası
Yer: Antalya! Çukura düşen adam 1 milyon lira tazminat kazandı

Yer: Antalya! Çukura düşen adam milyonluk tazminat kazandı