Tekirdağ'dan İstanbul yönüne ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla artan trafik yoğunluğunu önlemek için Tekirdağ'dan İstanbul yönüne ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Uygulama, İçişleri Bakanlığınca yapılan karar doğrultusunda sürüyor.

İçişleri Bakanlığınca alınan karar kapsamında, dün saat 16.00'da başlayan kısıtlama, yarın 01.00'e kadar devam edecek.

Uygulama doğrultusunda, D-110 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden Tekirdağ'dan İstanbul yönüne seyir halinde olan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine izin verilmiyor.

Bu kapsamda Tekirdağ genelinde 94 trafik ekibi ve 445 trafik polisi görev yaparak uygulamaları denetliyor.

Öte yandan, tedarik zincirinde aksama yaşanmaması için bazı taşımalara istisna getirildi. Yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bozulabilir ve dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç ve tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan araçların, öncelikle ana arterler dışındaki güzergahları kullanmaları istendi.

Zorunlu hallerde ise söz konusu araçların, ana arterlerde en kısa süreyle bulunmaları şartıyla seyirlerine kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
