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Ramazan Bayramı hazırlıkları

AA - Muhammed Said - Güncel
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İdlib'te çarşı ve pazardan detay görüntüler Çarşı ve pazardaki hareketlilikten detaylar İDLİB - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin kent merkezinde, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle market ve çarşılarda hareketlilik yaşandı.

İdlib'te çarşı ve pazardan detay görüntüler

Çarşı ve pazardaki hareketlilikten detaylar İDLİB - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin kent merkezinde, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle market ve çarşılarda hareketlilik yaşandı.

AA / Muhammed Said - Güncel

Ramazan Bayramı, Market, Suriye, İdlib, Güncel, Haberler

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