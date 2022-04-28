Ramazan Bayramı hazırlıkları
AA - Muhammed Said - Güncel
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İdlib'te çarşı ve pazardan detay görüntüler Çarşı ve pazardaki hareketlilikten detaylar İDLİB - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin kent merkezinde, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle market ve çarşılarda hareketlilik yaşandı.
İdlib'te çarşı ve pazardan detay görüntüler
Çarşı ve pazardaki hareketlilikten detaylar İDLİB - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin kent merkezinde, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle market ve çarşılarda hareketlilik yaşandı.
AA / Muhammed Said - Güncel