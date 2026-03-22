Ramazan Bayramı Tatili Dönüşünde D-100 Karayolunda Trafik Yoğunluğu
Ramazan Bayramı tatili sonrası dönüş yolculukları sırasında D-100 kara yolunun Karabük Eskipazar mevkiinde yoğun trafik yaşandı. İstanbul yönünde akşam saatlerinde araç trafiği oldukça yoğunlaşırken, Karabük istikametinde ulaşım sorunsuz devam etti.
Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların geri dönüş yolculuğu sürüyor. D-100 kara yolunun Karabük'ün Eskipazar ilçesi geçişi İstanbul yönünde, gün boyu normal seyrinde ilerleyen trafik, akşam saatlerinde yoğunlaştı. Ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Karabük istikametinde ise trafiğin akıcı seyrettiği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı