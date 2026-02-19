İstanbul'da Ramazan Ayının İlk Sahurunda Davulcular Göreve Başladı

İSTANBUL'da ramazan ayının ilk sahurunda davulcular göreve başladı. Sahur heyecanını yaşayanlar ise, ekmek ve pide almak için mahalle fırınına gitti.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte davulcular, her yıl olduğu gibi bu yıl da sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırmak için göreve başladı. Bağcılar, Fatih Mahallesi'nde ramazan davulcusu, vatandaşları davul çalarak ilk sahura uyandırdı.

PİDE İÇİN FIRININ YOLUNU TUTTULAR

İlk sahur için hazırlık yapan vatandaşlar, pide ve ekmek almak için fırınların yolunu tuttu. Fırına gelenler yeni çıkan pide ve ekmeklerden aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı