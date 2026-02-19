Haberler

İstanbul'da Ramazan Ayının İlk Sahurunda Davulcular Göreve Başladı

İstanbul'da Ramazan Ayının İlk Sahurunda Davulcular Göreve Başladı
Güncelleme:
İstanbul'da ramazan ayının ilk sahurunda davulcular, mahallelerde dolaşarak vatandaşları sahura kaldırmaya başladı. Vatandaşlar ise pide ve ekmek almak için fırınlara akın etti.

İSTANBUL'da ramazan ayının ilk sahurunda davulcular göreve başladı. Sahur heyecanını yaşayanlar ise, ekmek ve pide almak için mahalle fırınına gitti.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte davulcular, her yıl olduğu gibi bu yıl da sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırmak için göreve başladı. Bağcılar, Fatih Mahallesi'nde ramazan davulcusu, vatandaşları davul çalarak ilk sahura uyandırdı.

PİDE İÇİN FIRININ YOLUNU TUTTULAR

İlk sahur için hazırlık yapan vatandaşlar, pide ve ekmek almak için fırınların yolunu tuttu. Fırına gelenler yeni çıkan pide ve ekmeklerden aldı.


Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

