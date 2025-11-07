Haberler

Ramaphosa, Kadınların Güçlendirilmesi İçin Birlik Olma Çağrısı Yaptı

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Cape Town'da düzenlenen Uluslararası Kadın Forumu Konferansı'nda, dünya liderlerine ve sivil toplum kuruluşlarına kadınların güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliği konularında birlik olma çağrısında bulundu.

CAPE TOWN, 7 Kasım (Xinhua) -- Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da düzenlenen Uluslararası Kadın Forumu Küresel Köşe Taşı Konferansı'nda konuşma yaptı, 6 Kasım 2025.

Ramaphosa, dünya liderleri, politika yapıcılar ve sivil toplum kuruluşlarına, kadınların güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliği alanlarında elde edilen kazanımları savunmak ve ilerletmek üzere birlik olma çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Xabiso Mkhabela/Xinhua)

