Ramaphosa, Kadınların Güçlendirilmesi İçin Birlik Olma Çağrısı Yaptı

CAPE TOWN, 7 Kasım (Xinhua) -- Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da düzenlenen Uluslararası Kadın Forumu Küresel Köşe Taşı Konferansı'nda konuşma yaptı, 6 Kasım 2025.

Ramaphosa, dünya liderleri, politika yapıcılar ve sivil toplum kuruluşlarına, kadınların güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliği alanlarında elde edilen kazanımları savunmak ve ilerletmek üzere birlik olma çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Xabiso Mkhabela/Xinhua)