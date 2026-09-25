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Ramallah'a bağlı Rantis köyüne baskın düzenleyen İsrailliler, 3 aracı ateşe verdi

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'a bağlı Rantis köyüne baskın düzenledi. Filistinlilere ait evlerin duvarlarına ve araçlara provokatif yazılar yazan grup 3 aracı ateşe verdi; köy halkının tepkisi üzerine bölgeden uzaklaşırken araçlar kısmen hasar gördü.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilerin köylerine saldırarak 3 aracı kundakladı.

Filistinli yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah kentine bağlı Rantis köyüne baskın düzenledi.

Filistinlilere ait evlerin duvarlarına ve araçlara provokatif yazılar yazan İsrailliler, 3 aracı da ateşe verdi.

Saldırgan grup köy halkının tepkisi üzerine bölgeden uzaklaşırken araçlar kısmen hasar gördü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te ordu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere yönelik saldırılarında da artış yaşanıyor.

Bu saldırılar, Filistinlilerin evlerinin ve yapılarının yıkılması, camilerin kundaklanması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, Filistinli çiftçilerin arazilerine ulaşmalarının engellenmesi ve Filistinlilerin yerlerinden edilmesi gibi ihlalleri de içeriyor.

Kaynak: AA
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