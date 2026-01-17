Haberler

Rahşan Ecevit vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucu lideri merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, 6. vefat yıl dönümünde anma programında anıldı. DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, partinin ilkelerine sadık kalacaklarını belirtti.

Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, vefatının 6'ncı yılında kabri başında anıldı.

Devlet Mezarlığı'ndaki anma programına, DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi ve beraberindeki heyet katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın mesajı okundu.

DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, burada yaptığı konuşmada, partinin Rahşan Ecevit'in ortaya koyduğu ilke ve düşünce sistemiyle yoluna devam ettiğini söyledi.

Partinin, Genel Başkan Aksakal tarafından TBMM'de başarıyla temsil edildiğini vurgulayan Erçelebi, şunları kaydetti:

"Kurduğunuz Demokratik Sol Parti bugün 40 yaşına girdi. Sizinle birlikte çalışmanın onurunu yaşayan bizler, artık güvercin yuvasında yetişen genç arkadaşlarımıza görevlerimizi devretmeye başladık. Size andolsun ki, Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak, sizin 600'ü aşkın adsız kahramanla kurduğunuz DSP orada yerini alacaktır. Ruhunuz şad, rahmetiniz bol, mekanınız cennet olsun."

DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Örgüt Kurulu Başkanı Uğur Erden ise "Rahşan annemiz, hiç şüpheniz olmasın ki Genel Başkanımız liderliğinde sizlerden emanet aldığımız DSP örgütünü aydınlık yarınlara, gelecek nesillere emin adımlarla taşıyacağız. Mekanınız cennet, ruhunuz şad olsun." ifadelerini kullandı.

Program, dua okunması, kabre çiçek ve karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi

Suriye'de Kürtlerle ilgili tarihi adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Fiorentina Başkanı Rocco Commisso hayatını kaybetti

Kulüp yasta! Efsane başkan hayatını kaybetti
YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

Ülkenin kaderini değiştirecek kararı duyan kendini sokağa attı
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar