Rahatsızlığı Nedeniyle Hayatını Kaybeden Polis Memuru Talip Mermer Son Yolculuğuna Uğurlandı
Adıyaman'da Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Talip Mermer, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Cenaze töreni camide düzenlendi ve Mermer, Ören köyünde toprağa verildi.
ADIYAMAN'da rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Talip Mermer (36), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli evli 3 çocuk babası Talip Mermer, geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden polis memuru için öğle namazına müteabiken Mustafa Baba Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Arslan, Besni Belediye Başkan Vekili Hacı Ali Ormankıran, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.Talip Mermer'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından, Ören köyünde toprağa verildi.