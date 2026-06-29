Rafting yapan 52 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

TABURCU OLDULAR

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deniz, rafting sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınanları ziyaret edip, durumları hakkında bilgi aldı. Daha sonra hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Beşkonak Turizm Merkezi'nde yaşanan gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanemize başvuran 52 misafirimiz, acil servisimizde gerçekleştirilen tıbbi müdahalelerin ardından sağlıklarına kavuşarak şifa ile taburcu olmuştur. Hastalarımızın durumunu yakından takip etmeye devam ediyor, kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu büyüklükte bir olayı sorunsuz başarıyla atlatan acil nöbetçi ekibine teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı